Avocatul susține că guvernul s-a grăbit să ia măsuri de austeritate care îi afectează tocmai pe românii cu venituri modeste, dar că nu dovedește aceeași grabă când vine vorba despre colectarea banilor de la multinaționale.

Piperea a expicat că măsuri impozitului pe cofra de afaceri este una la care se va renunța în curnd, în favoarea unei așa-zise aminstii ficale.

"Este practic o participare a statului român la furt, pentru că, dacă se stabilește la 3% din cifra de afaceri ca fiind nivelul maxim de optimizare fiscală pentru o multinațională, înseamnă că acel 1% pe care îl pune statul român nu înseamnă altceva decât o împărțire a prăzii: o treime statul român, două treimi multinaționala, care — repet — basculează banii aceia peste graniță fără a mai fi obligată să plătească nimic și va continua să facă așa.

În al doilea rând, cu toată digitalizarea, cu toată strângerea șurubului de mai multe ori, cu toată e-factura, cu toate eforturile pe care le-au făcut guvernele Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan, noi nu știm cu exactitate unde și cum circulă TVA, care se fură într-o proporție foarte ridicată, de unde și principala motivație pentru deficitul bugetar," a aexplicat europarlamentarul AUR, într-o conferință de presă.