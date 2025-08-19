Ministerul Muncii a pus, marţi, în dezbatere publică Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi unele măsuri aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice.

”În contextul măsurilor fiscal bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la:

- Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026. Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

- Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor public pe o perioadă determinată;

- Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în Nota de fundamentare a OUG.

Oprirea transferurilor este ar urma să fie în vigoare până la finele anului 2026.

Potrivit documentului, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice în care se află detaşat personal contractual, au obligaţia de a decide dacă salariaţii în cauză îşi pot continua activitatea în autoritatea sau instituţia publică respectivă şi dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe posturile vacante pe care au fost detaşaţi anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, Nota de fundamentare a OUG prevede că procedurile de transfer aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a ordonanţe de urgenţă se finalizează în condiţiile reglementate de prevederile legale în vigoare la data publicării anunţului privind organizarea transferului.

În plus, documentul are prevederi şi cu privire la cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat.

Astfel, ”personalul plătit din fonduri publice (...) căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”.

”Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei (...) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arară în Nota de fundamentare.