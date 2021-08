Expertul susţine că a aplicat un algoritm de calcul optimist, dar şi aşa cifrele pandemiei tot nu arată bine. Concret, la data începerii şcolilor, Capitala va fi în scenariul galben, în cel mai bun caz.

"Am plecat de la o rată curentă de creştere, aplicând ipoteza optimistă că rata de creştere va scădea cu 10% săptămânal. Acest tip de prognoză este precis pe termen scurt şi progresiv mai imprecis cu fiecare săptămână. Nu am adăugat ipoteza că deschiderea şcolilor va mări rata de infectare, dimpotrivă, am păstrat rata de scădere", spune Jurma.

"Prognoza este deci optimistă şi situaţia reală vă fi probabil mai gravă, deşi nu putem exclude nici miracole naturale sau artificiale. Aşa cum se vede, imaginea de ansamblu este de tipping point, în care incidenţa va bascula rapid din zona verde în zona galbenă şi roşie imediat după deschiderea şcolilor. Este acum aproape o certitudine că Bucureşti şi Ilfov vor fi în scenariu galben la deschiderea şcolilor, cu valori între 1,5 şi 2,5 la 1000. Şi alte judeţe vor fi în scenariu galben cu mare probabilitate, dar incidenţa depinde de rata de testare şi alocare a cazurilor, deci nu este exclus să vedem abateri majore între incidenţa standard şi incidenţa oficială. Nu putem subestima nici interferenţa politică în raportarea incidenţei, deci luaţi acest tabel cu rezerva de rigoare", mai arată cercetătorul.

"Nu avem încă o certitudine dacă şcolile se vor deschide/închide după scenariile din februarie, care au fost de altfel destul de bine gândite pentru contextul în care testarea preventivă în şcoli era încă o măsură asumată de guvern. După ce medicilor li s-a permis să continue să interacţioneze fizic cu pacienţii chiar dacă nu sunt vaccinaţi sau testaţi, putem presupune că şi profesorilor nevaccinaţi li se vor acorda aceleaşi privilegii. Spre deosebire de pacienţi, care pot opta pentru un medic vaccinat dacă nu le convine riscul de infectare la care îi expune medicul, elevii nu au această opţiune. Ştim deci că elevii vor fi obligaţi să îşi asume riscul de infectare involuntar, dar solidar cu profesorii lor. Acest conflict fundamental între dreptul adulţilor şi obligaţiile copiilor nu va putea fi rezolvat atât de uşor ca în cazul relaţiei medic-pacient. Mă aştept să escaladeze în săptămânile următoare, tocmai pentru că avem un guvern foarte grijuliu cu relaxarea şi distracţia, dar mult mai neglijent cu şcoala şi educaţia", a subliniat Octavian Jurma.

Potrivit cercetării, la finalul lunii septembrie, vor fi judeţe unde incidenţa va depăşi 6 la mia de locuitori. Printre acestea: Vrancea, Teleorman, Suceava, Sibiu, Satu Mare, Maramureş, Ilfov, Hunedoara, Bistriţa Năsăud, Bacău, dar şi Capitala.

Cel mai afectat de Valul 4 ar urma să fie judeţul Covasna. Cazuri foarte multe vor fi însă şi în Vrancea, Teleorman şi Ilfov.

Mai puţine cazuri, spre deloc, ar urma să fie în Sălaj, Mehedinţi, Alba şi Harghita.