Succesul unui măr începe chiar din ziua în care este așezat în pământ. Atunci când plantarea se face la momentul potrivit, pomul are șanse mai mari să prindă rădăcini sănătoase, să reziste mai bine la factorii de mediu și să producă fructe de calitate. Steve Conaway, doctor în horticultură la Grădina Botanică New England din Tower Hill, subliniază faptul că alegerea anotimpului de plantare diferă în funcție de zona de rezistență și de specificul climatic.

În regiunile cu ierni lungi și reci începutul primăverii este recomandat pentru plantarea merilor.

„În acest moment, solul s-a dezghețat și este ușor de lucrat, iar copacii pot fi transplantați în timp ce sunt încă latenți, înainte de a începe creșterea activă”, explică Conaway.

Avantajul acestei perioade este că rădăcinile se pot dezvolta treptat într-un sol umed și răcoros, pregătindu-se pentru întreg sezonul de creștere.

Pentru regiunile cu temperaturi mai blânde, sfârșitul toamnei este considerat cel mai bun moment pentru a planta meri.

„Combinația dintre sol cald și temperaturi mai scăzute ale aerului permite pomilor să prindă rădăcini până în lunile de iarnă”, afirmă Conaway.

Această etapă pregătește copacul pentru o dezvoltare viguroasă odată cu venirea primăverii.

Există o diferență importantă între pomii crescuți în ghiveci și cei cu rădăcini goale. Ultimii trebuie plantați doar în perioada de repaus vegetativ, fie primăvara devreme, fie toamna târziu, pentru că rădăcinile lor expuse sunt extrem de sensibile la uscăciune și la temperaturi extreme.

„Plantarea la mijlocul iernii poate crește probabilitatea apariției daunelor cauzate de îngheț sau a buzunarelor de aer în jurul bulgărilor de sol înghețate, care pot usca rădăcinile”, avertizează specialistul.

Chiar dacă tentația de a planta poate fi mare, există perioade care nu sunt potrivite pentru merii tineri. Conaway recomandă evitarea zilelor cu temperaturi extreme, fie ele de vară toridă sau iarnă geroasă, pentru că pomii riscă să fie afectați de stresul termic și de lipsa de stabilitate a rădăcinilor. Chiar și plantarea de vară, posibilă doar pentru pomii în ghiveci, necesită o atenție sporită și udări constante pentru a compensa riscul de uscare.

Pe lângă alegerea anotimpului potrivit, tehnica de plantare face diferența. Ray Wight, managerul livezii Wight’s Apple Orchard, recomandă săparea unei gropi de două ori mai late decât cepetul de rădăcini, dar nu mai adânci. Înainte de plantare, rădăcinile trebuie tăiate ușor pentru a stimula creșterea sănătoasă și pentru a evita ca acestea să se înfășoare în jurul trunchiului.

După plantare, udarea abundentă este esențială pentru fixarea solului și eliminarea buzunarelor de aer. În plus, un strat de mulci aplicat în jurul bazei pomului ajută la păstrarea umidității, protejează rădăcinile și reduce apariția buruienilor. Wight recomandă și fertilizarea anuală, de preferat la începutul primăverii, pentru a susține creșterea și rodirea.

Grădinarii trebuie să fie atenți la câteva capcane care pot afecta dezvoltarea pomului. Printre ele se numără plantarea în zone umbroase sau cu drenaj slab, udarea excesivă, dar și lipsa protecției împotriva rozătoarelor și a altor animale. Toate acestea pot limita productivitatea și pot slăbi sănătatea mărului pe termen lung, potrivit sursei.