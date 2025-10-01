Primul pas important este curățenia generală în livadă. În octombrie trebuie eliminate frunzele căzute, fructele stricate și ramurile uscate, care pot deveni focare de boli și dăunători. De asemenea:

Se adună toate fructele căzute și se distrug, pentru a preveni apariția mucegaiurilor și insectelor.

Ramurile afectate de boli se taie și se ard sau se scot din livadă.

Se aerisește solul în jurul pomilor prin grăpare ușoară, pentru a evita compactarea și pentru a facilita absorbția nutrienților.

Curățenia temeinică nu doar că menține pomii sănătoși, dar pregătește și terenul pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare de toamnă.

Octombrie este luna ideală pentru tăierile de întreținere ale pomilor fructiferi. Scopul principal este eliminarea ramurilor uscate, bolnave sau prea dese, astfel încât arborele să-și folosească energia pentru dezvoltarea fructelor în sezonul următor. Recomandări:

Se taie ramurile care se intersectează sau cresc spre interior, pentru a asigura o ventilație bună a coroanei.

Se scurtează lăstarii prea lungi, care nu au o direcție corectă de creștere.

În cazul pomilor mai bătrâni, se poate efectua o tăiere moderată de rejuvenare, cu atenție să nu se afecteze rodirea viitoare.

Tăierile corecte contribuie la creșterea cantității și calității fructelor, iar pomii sănătoși sunt mai rezistenți la ger și boli.

După curățenie și tăieri, urmează fertilizarea și pregătirea pomilor pentru iarnă. Este esențial să furnizăm elementele nutritive necesare, astfel încât pomii să pornească puternici în primăvară. Activități recomandate:

Aplicarea unui îngrășământ complex, bogat în potasiu și fosfor, care stimulează dezvoltarea rădăcinilor și rezistența la frig.

Mulcirea solului cu frunze uscate sau compost, pentru protecția rădăcinilor și menținerea umidității.

În zonele cu ierni geroase, protejarea trunchiurilor cu materiale speciale, pentru a preveni crăparea scoarței sau atacul rozătoarelor.

Aceste măsuri, combinate cu lucrările de curățenie și tăieri, asigură o livadă sănătoasă, gata să ofere roade bogate în anul următor. Pomii bine îngrijiți în octombrie vor avea o vegetație armonioasă și fructe consistente, iar grădinarul va fi răsplătit pentru eforturile depuse, potrivit sursei.