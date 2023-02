Deputații AUR de Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, au aflat din mass media despre o posibilă măsură care ar fi fost luată în considerare de către autoritățile antidrog de la noi din țară, și anume înființarea unor așa numite camere de injectare aa drogurilor. Motivația unei astfel de decizii este aceea că prin controlul asupra seringilor s-ar limita transmisia bolilor din cauza multiplei utilizări de la un consumator la altul.

„Înțelegem din mass-media că direcția de programe antidrog din cadrul Ministerul Sănătăţii - România are în vedere o investiție de două milioane euro, bani care ar proveni din taxa pe jocurile de noroc, pentru deschiderea unor camere de injectare a drogurilor. Motivația ar fi una de-a dreptul puerilă, și anume să se limiteze transmisia bolilor prin folosirea multiplă a seringilor de mai mulți consumatori”, au transmis cei doi deputați AUR.

Deputații cer să li se răspundă despre existența unei asemenea teme la nivelul Ministerului Sănătății .

„Solicităm să ni comunice dacă există această temă la nivelul Ministerului Sănătații, în contextul în care nu a avut loc nici măcar o campanie de prevenire a consumului de droguri, dar are campanii de “protejare” a sănătății consumatorilor.”

Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu au amintit, în cererea lor, faptul că în țările occidentale taxa pe jocurile de noroc sau taxa pe viciu se folosește strict pentru prevenirea consumului de droguri, alcool sau tutun.

Șeful Federației Neguvernamentale Antidrog a atras atenția asupra acestei presupuse decizii în urmă cu o săptămână

Semnalul de alarmă cu privire la o astfel de decizie a fost tras săptămâna trecută de Șeful Federației Neguvernamentale Antidrog, Gigel Lazăr, care a scris pe pagina personală de Facebook:

„Intelegem ca directia de programe antidrog din cadrul Ministerului Sănătății - România are in vedere o investitie de 2 milioane euro ( resurse provenite din taxa pe jocurile de noroc) pentru deschiderea unor camere de injectare a drogurilor. Motivatia fiind una de-a dreptul puerila si anume sa se limiteze transmisia bolilor prin folosirea multipla a seringilor de mai multi consumatori etc...in contextul in care programul de schimb de seringi exista, ” a scris Gigel Lazăr.

„Interesant este cel putin pentru mine daca se vor asigura si drogurile pentru consumatori sau doar seringile? Ma intreb daca s-a schimbat legislatia privind punerea la dispozitie a unui spatiu pentru consum de droguri, fapta ce se pedepseste penal. Fiind o informatie venita pe surse, as ruga ministrul sanatatii dl. Alexandru rafila sa lumineze societatea si sa comunice daca exista aceasta tema la nivelul ministerului,” a mai spus șeful Federației Neguvernamentale Antidrog.