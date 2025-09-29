”Ca umanitate, ca oameni civilizați, pentru că subliniez, dacă statul român, dacă România nu este civilizație, România este condamnată. Pentru noi acest deziderat este crucial să îl avem în fața ochilor. Pe acest fond, în baza diplomației clasice, de manual, a celor grei de la Washington, la Titulescu, la Mircea Malița și alții pe teritoriul românesc, baza este una singură: te ai bine cu toată lumea, în special cu vecinii cu care ai o relație impecabilă, nu foarte bună, impecabilă. Te ai bine cu toate puterile mari și permanent ai în fața ta un singur lucru: Pacea este singurul mod prin care o țară se poate dezvolta.

Tu nu te poți dezvolta în război. Este imposibil așa ceva. Nu ai cum, și atunci, acest aspect al pseudo-civilizației occidentale te pune pe gânduri, pentru că ce se întâmplă astăzi: uitați-vă la poziția președintelui Trump – arată din plin – băieți, dacă vreți să continuați, e problema voastră. Eu nu vreau să am niciun amestec în chestia asta. Pe mine mă interesează pacea. Și drept dovadă că, pe vremea președintelui Trump, în primul mandat, să ne amintim toți, a fost pace. În toată lumea

Contează ceea ce nu se spune, este important ceea ce nu se vede și este fascinant ceea ce nu se scrie. Asta este baza artei diplomatice și asta a făcut Trump în această declarație, este cel care a pus bazele, printr-un mod sarcastic de a se adresa situației, eu sunt pentru pace. El nu a spus că America se implică, dacă vreți, făceți-o voi, eu nu am nicio treabă, asta este traducerea. Pe mine, mă intresează, first America: deci mă intresează țara mea, teritoriul meu, situația mea, vecinii mei și în mod special, e bine să ne uităm cu mare atenție la ce se întâmplă în arena mondială. Aici, de la zona unipolară, zona Imperiului Britanic, și în mod special, City of London, se trece la zona tripolară. America, la pupitru, China și Rusia.

Să nu uităm că tot sistemul financiar bancar al lumii America l-a creat, America l-a dezvoltat, America l-a structurat, și intenția vădită și mărturisită de președintele Trump: se va trece la un alt sistem bancar.

Și te poate lăsa cu ochii în soare dacă nu ești pe fază, pentru că noul sistem care va fi total digitalizat va scoate din priză tot ce înseamnă Swift, tot ce înseamnă IBAN.

Nu m-aș teme de nimeni pentru că arta dialogului primează și este imposibil să ajungi la un conflict atâta timp cât vorbim de o lume civilizată și nu de ce este acum. Toate guvernele acestei lumi sunt împotriva popoarelor lumii. ”, a spus Călin Georgescu, la Gândul.