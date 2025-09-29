”Ce a fost în decembrie legat de Ucraina, nu mai este valabil acum, adică lucrurile au escaladat într-un mod foarte complicat pentru noi ca oameni, pentru ei ca țară, și ar fi cel mai important este că nu ar mai trebui să moară niciun om pentru ceva ceea ce este absurd, pentru că dialogul face foarte mult și el nu a fost pus pe masă, au căzut ei înșiși într-o plasă.

Dacă stau să mă gândesc ce mașini circulă în România și ce mașini de-ale lor circula în România, noi suntem cei refugiați.

Dar dincolo de acest aspect, ideea este una singură, nu mai sunt datele din decembrie în care pacea era foarte aproape, se putea realiza și pot veni cu o piesă pe care nu am spus-o până acum, de ce a fost gestul me pe 6 în care am îndemnat pe toată lumea la pace, dar revin apoi.

Ucraina în primul rând, istoric vorbind nu a fost un stat și pe acest criteriu oamenii au suferit și suferă în continuare pentru că finalul cu siguranță pe acest fond și ce s-a întâmplat în întâlnirile pe care președintele Trump le-a avut în Alaska și ce a spus la ONU, probabil că nu pacea, ci armele vor fi puse jos cam prin primăvara anului viitor, pacea va fi cam spre finalul anului viitor.

Probabil că va intra în UE, dar niciodată în NATO”, a declarat Călin Georgescu într-un interviu pentru Gândul.