Potrivit analizei realizate de Spânu și prezentată la Realitatea Plus, mai multe pasaje din documentul oficial sunt copiate dintr-un editorial publicat de Cristi Dănileț cu mai bine de 15 ani în urmă, într-o publicație juridică.

Pasajul reprodus de Iacob după textul lui Dănileț se referă la “puterea publică”. Singurele modificări față de original sunt minimale: nuanțarea “s-a mai arătat” în loc de “am arătat”, “putere de stat” în loc de “putere etatică” și o greșeală de redactare prin care un paragraf a fost eliminat dintr-o enumerare. (diferențele între cele 2 texte, încercuite în captura de text).

sursă: rechiztoriul din dosarul lui Călin Georgescu/Realitatea Plus

sursă: juridice.ro

Pasajul original din textul publica de Cristi Dănileț în 2009, preluat în rechizitorui din 2025 al lui Marius Iacob

“Asadar, sintagma ”puterea publica” are un dublu inteles: pe de o parte organele de stat (puterea este autoritatea publica), pe de alta parte prerogativa acestor organe de a impune o anumita conduita destinatarilor regulilor (puterea este un act de conducere ce se realizeaza prin constrangere, care presupune emanarea unor norme juridice).

In acest context, prin putere publica se intelege ansamblul de institutii si relatii de putere reglementate juridic. Caracteristicile puterii publice, asa cum au fost acestea stabilite de doctrina [7], sunt urmatoarele:

– legitimarea ei consta in reguli care au ca obiectiv guvernarea;

– autoritatea o are institutia guvernarii si nu guvernantii ca indivizi;

– puterea publica este putere ce apartine intregii societati;

– este o putere politica impunand relatii de conducere intre guvernanti si guvernati;

– are ca premisa crearea si aplicarea normelor juridice;

– este unica, titularul ei fiind unic si exclusiv: poporul. Functiile sale insa se indeplinesc de aparatul de stat prin organisme autonome, pentru a impiedica exercitarea arbitrara a puterii.

– este suverana: se organizeaza si se exercita fara nici un fel de imixtiuni, spre deosebire de alte puteri de fapt, neetatice."

sursă: Juridice.ro

Răsplată pentru Marius Iacob, procurorul care a acționat la ordin împotriva lui Călin Georgescu: uns de Alex Florența într-o funcție de conducere

De altfel, presa a speculat că procurorul Marius Iacob ar fi fost "rărplătit" pentru faptul că a întocmit dosarul și l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu. După 2 săptămâni, procurorul general Alex Florența l-a propus pe Iacob șef plin la Serviciul de urmarire penală din cadrul Secției de urmărire penală a PICCJ. Până acum, Iacob ocupa postul printr-o delegare prelungită până în 2026.

Procurorul Iacob, făcut celebru de cazul Elodia. S-a ales chiar și cu porecla "Elodiu"

Procurorul Marius Iacob a devenit cunoscut în întreaga Românie pentru implicarea sa în ancheta celebrului dosar Elodia Ghinescu, avocata dispărută în 2007. El a fost unul dintre principalii anchetatori și a devenit cunoscut publicului larg prin declarația sa: „Dacă Elodia trăiește, îmi dau demisia”.

De altfel, presa l-a și poreclit uneori „Elodiu”, tocmai din cauza notorietății pe care i-a adus-o ancheta. În ciuda intensei mediatizări, la care a contribuit din plin și omul de televiziune Dan Diaconescu, avocata nu a fost niciodată găsită, iar soțul ei, Cristian Cioacă, a fost condamnat pentru omor în lipsa cadavrului.

La vremea respectivă s-a vehiculat informația că Iacob ar fi cerut chiar golirea Lacului Vidraru pentru căutarea trupului avocatei, însă costurile uriașe ale operațiunii și problemele de ordinul siguranței energetice naționale au dus la respingerea acestui plan.

