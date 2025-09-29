Răsplată pentru Marius Iacob, procurorul care a acționat la ordin împotriva lui Călin Georgescu: uns de Alex Florența într-o funcție de conducere

Marius Iacob, audiat la Parchetul General, după plângerea lui Ghiță
Marius Iacob, audiat la Parchetul General, după plângerea lui Ghiță

La fix două săptămâni după ce l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu, procurorul Marius Iacob e propulsat în funcție, cu acte-n regulă, pentru următorii trei ani. Propunerea vine direct de la Procurorul General Alex Florența, care îl vrea pe Iacob șef plin la Serviciul de urmarire penală din cadrul Secției de urmărire penală a PICCJ. Până acum, Iacob ocupa postul printr-o delegare prelungită până în 2026, dar se pare că dosarele sensibile aduc și promovări rapide.

Seful PICCJ Alex Florenta a propus numirea lui Iacob ca procuror sef al Serviciului de urmarire penala din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

Propunerea a ajuns deja pe masa Sectiei pentru procurori a CSM, urmand sa fie discutata saptamana aceasta, in sedinta de marti, 30 septembrie 2025: “Propunerea de numire in functia de procuror sef al Serviciului de urmarire penala din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a domnului IACOB MARIUS-CONSTANTIN, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.”

Imagine

Trebuie spus ca Marius Iacob conduce deja Serviciul de urmarire penala din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa o face cu delegare. O delegare ce urma sa expire la 1 februarie 2026 (vezi facsimil 2), data la care, cel putin teoretic, exista posibilitatea ca ea sa nu mai fie prelungita, astfel incat Iacob risca sa ramana fara functia de conducere, scrie luju.ro

Or, odata cu numirea care va fi dispusa de CSM acest risc dispare complet pentru Marius Iacob, care va avea asigurata sefia Serviciului de urmarire penala pentru cel putin trei ani.

Imagine