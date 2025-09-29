Seful PICCJ Alex Florenta a propus numirea lui Iacob ca procuror sef al Serviciului de urmarire penala din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Propunerea a ajuns deja pe masa Sectiei pentru procurori a CSM, urmand sa fie discutata saptamana aceasta, in sedinta de marti, 30 septembrie 2025: “Propunerea de numire in functia de procuror sef al Serviciului de urmarire penala din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a domnului IACOB MARIUS-CONSTANTIN, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.”

Trebuie spus ca Marius Iacob conduce deja Serviciul de urmarire penala din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa o face cu delegare. O delegare ce urma sa expire la 1 februarie 2026 (vezi facsimil 2), data la care, cel putin teoretic, exista posibilitatea ca ea sa nu mai fie prelungita, astfel incat Iacob risca sa ramana fara functia de conducere, scrie luju.ro.

Or, odata cu numirea care va fi dispusa de CSM acest risc dispare complet pentru Marius Iacob, care va avea asigurata sefia Serviciului de urmarire penala pentru cel putin trei ani.