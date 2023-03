"Anul este destul de incordat pentru ca toata lumea este suparata, si e normal sa fie suparata. Preturile sunt foarte mari si ajunge cutitul la os, dar sunt eforturi pe care le facem sa domolim un pic zona asta de inflatie, care nu ne apartine in mod direct.

Apartine unor jucatori din pietele noastre, dar mai ales celor din exterior pentru ca avem foarte multe importuri si inflatie importata.

Anul trecut a fost la fel, in februarie, cand a izbucnit razboiul din Ucraina, sa stiti ca foarte multi 'cantau Apocalipsa'. Am stat spate in spate si am avut totusi un parteneriat cu Societatea civila. Am venit in sprijinul Societatii. Eu, cel putin, am fost jucator in zona aceasta din perspectiva gasirii de solutii si, zic eu, ca am mai compensat din costurile vietii. Evident, nu suficient", a declarat, marți, Adrian Câciu, la un post de radio.