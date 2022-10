Proiectul pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare a fost adoptat cu un amendament care prevede că elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat şi cei de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate, care sunt şcolarizaţi fără taxe, beneficiază lunar de burse de ajutor social.



"Prin modificarea articolului 82, alin. (1) ne propunem să asigurăm egalitate de şanse pentru toţi elevii din România, indiferent de forma de învăţământ pentru care au optat, elevi care sunt în aceeaşi nevoie socială. Considerăm că tinerii noştri, elevii care sunt parte în procesul educaţiei instituţionalizate, trebuie susţinuţi în aşa fel încât fiecare persoană să poată să-şi atingă potenţialul maxim dat de calităţile şi abilităţile personale. Pe cale de consecinţă, această completare o considerăm imperios necesară", se arată în expunerea de motive.



În proiect se mai precizează că art. 82 alin. (1), care face parte din corpul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, prevede că doar elevii din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de aceste burse de studiu şi de burse de ajutor social.



"Au fost excluşi de la acest beneficiu legal şi social toţi elevii care urmează cursurile cu frecvenţă din unităţile şcolare particulare autorizate/acreditate. La momentul respectiv, legiuitorul a considerat că aceşti elevi au resursele materiale necesare, că nu există nevoia socială de a li se aloca venituri sub forma burselor sociale şi burselor de studiu, deoarece s-au înscris în unităţi şcolare particulare unde plătesc taxe către aceste unităţi, deci s-a presupus că au resurse patrimoniale, aşadar nu ar fi justificat să beneficieze de aceste burse care au drept fundament (printre altele) nevoia materială!", potrivit expunerii de motive.



Iniţiativa legislativă a fost trimisă spre dezbatere şi vot Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.