Fostul șef de campanie al lui Donald Trump vine în România. Brad Parscale îl va sprijini pe Călin Georgescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Prezența lui Brad Parscale în România ar putea aduce o nouă dimensiune competiției electorale, iar colaborarea cu independentul Călin Georgescu ar putea introduce strategii inovatoare în campania pentru alegerile prezidențiale, fiind demonstrat cum se poate mobiliza o națiune în jurul unui mesaj clar și puternic

„După atâtea amenințări pe care le-a primit postul nostru Realitatea PLUS de cenzură și faptul că am minți că suntem parteneri media la cea mai așteptată întâlnire a finalului de an, iată că punem stop acestor acuzații de fake news. Realitatea PLUS nu a mințit niciodată. După ce am anunțat că Realitatea PLUS este partener media oficial la cea mai importantă dezbatere a finalului de an cu Robert F. Kennedy Jr. și Călin Georgescu, iată că vine și prima confirmare publică. Brad Parscale, fostul manager al lui Donald Trump, care a devenit detașat președinte. Ați văzut ce succes a avut, detașat de Kamala Harris, de progresiști. El va călători la București pentru a susține candidatura lui Călin Georgescu, un politician pe care acesta îl numește independent, suveranist și extrem de important pentru bunăstarea României și, bineînțeles, colaborarea cu America!, a spus Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.

Brad Parscale: „Este foarte probabil ca România să devină măreață din nou”

„Este foarte probabil ca România să devină măreață din nou după alegerile de duminica viitoare. Sunt nerăbdător să văd ce va realiza @campnucleus în continuare. Pentru presa din România: am fost director digital în 2016, manager de campanie în 2020, iar @campnucleus a sprijinit campania din 2024” a scris Brad Parscale pe ”X”.

It’s highly likely that Romania will be Great Again after next Sunday’s election. I’m eager to see what @campnucleus achieves next. For Romanian media: I served as the Digital Director in 2016, Campaign Manager in 2020, and @campnucleus helped power 2024. https://t.co/HjatdVIeG9