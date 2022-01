„În timpul reuniunii CAE de astăzi cu privire la situația de securitate îngrijorătoare din proximitatea Ucrainei, am reiterat poziția României privind nevoia de dialog, dar și de descurajare. (…) Am sugerat examinarea posibilității organizării unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe la Kiev, în semn de solidaritate cu Ucraina“, a scris Aurescu, pe Twitter.

During #FAC 2day,on t/worrying security situation in 🇺🇦proximity, I reiterated 🇷🇴position on t/need 4 dialogue,but also deterrence. Need fast progress in preparing EU firm&credible sanctions. Suggested 2 examine organizing a #FAC meeting in Kyiv, in solidarity w/UA @DmytroKuleba