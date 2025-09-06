Tensiunile în Coaliție au început de la reducerile care ar trebui făcute în reforma administrativă, iar din cauza părerilor împărțite negocierile sunt în aceste momente blocate.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, în cadrul discuțiilor care au avut loc la Palatul Cotroceni, atât partenerii de Coaliție, cât și președintele Nicușor Dan, au subliniat că ar fi de acord și cu alte tipuri de reduceri, nu doar concedieri.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan este singurul care susține în continuare că ar trebui tăiate cel puțin 13.000 de posturi din administrația locală.

De partea cealtă, social-democrații insistă ca primari să facă aceste reduceri prin scăderi de salarii sau din alte cheltuieli, inclusiv de la instituțiile din subordine, și nu neapărat să fie nevoiți să dea oameni afară.

Sunt deja patru zile de când s-a format grupul de lucru pentru această reformă administrativă și de când se poartă discuții intense pe această temă, însă sursele menționate anterior afirmă că momentan nu s-a luat nicio decizie.

Au mai rămas doar 10 zile în care partenerii din Coaliție pot să ajungă la o formă finală pe care trebuie să o prezinte public în jurul datei de 15 septembrie.

Ilie Bolojan nu renunță și a lăsat să se înțeleagă că dacă nu se ajunge la un consens în acest sens până atunci sau nu se ajunge la o formă acceptabilă atunci ar putea să plece din funcție.