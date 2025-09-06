Bugnar spune că bărbatul înțelege perioada dificilă prin care trece țara, însă vrea asigurări din partea oficialilor că poate trăi.

De aceea, artista este de părere că românii nu ar trebui să facă scut în jurul lui Ilie Bolojan, ci în jurul acelor români care nu mai au ce pune pe masă.

De altfel, actrița critică laudele aduse premierului pentru faptul că își sacrifică imaginea și spune că vrajba din timpul cursei electorale trebuie să înceteze.

”Avem drept președinte un amețit nimerit din greșeală acolo și drept prim-ministru unu' care e mândru că îi sărăcește pe oamenii cinstiți și muncitori”, a scris Lia Bugnar.