Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, potrivit Realitatea Plus.

În prezent, acesta ocupă trei funcții publice importante și respectiv, prim-ministru, vicepremier interimar în locul lui Dragoș Anastasiu, care a demisionat în urma dezvăluirilor Realitatea Plus și șef al corpului de control al primului ministru.

Astfel, premierul a decis eliminarea criteriilor care stăteau la baza ocupării funcției vacante printr-o ordonanță de urgență. Printre criteriile eliminate sunt cele care solicită o experiență de 5 ani în administrație sau ca persoana în cauză să nu fi fost implicată în vreun dosar penal.

Într-o reacție cu privire la acest subiect, purtătorul de cuvânt al guvernului întrebat de eliminarea criteriilor, aceasta a menționat: ,,premierul a considerat că erau niște criterii cu mult prea restrictive”.