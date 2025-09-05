Ilie Bolojan a ajuns să ocupe trei funcții importante, după ce a modificat criteriile solicitate

Ilie Bolojan nu a comentat personal situația în care se află/ Foto: Inquam Photos
Ilie Bolojan nu a comentat personal situația în care se află/ Foto: Inquam Photos

Premierul Ilie Bolojan stârnește noi controverse în spațiul public prin faptul că, în prezent, ocupă trei funcții publice importante, printre care și cea de șef al Corpului de Control al primului ministru. Mai mult, premierul a modificat și reglementările în vigoare tocmai pentru a concenta astfel un volum impresionant de responsabilități în mâinile sale.

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, potrivit Realitatea Plus.

În prezent, acesta ocupă trei funcții publice importante și respectiv, prim-ministru, vicepremier interimar în locul lui Dragoș Anastasiu, care a demisionat în urma dezvăluirilor Realitatea Plus și șef al corpului de control al primului ministru.

Astfel, premierul a decis eliminarea criteriilor care stăteau la baza ocupării funcției vacante printr-o ordonanță de urgență. Printre criteriile eliminate sunt cele care solicită o experiență de 5 ani în administrație sau ca persoana în cauză să nu fi fost implicată în vreun dosar penal.

Într-o reacție cu privire la acest subiect, purtătorul de cuvânt al guvernului întrebat de eliminarea criteriilor, aceasta a menționat: ,,premierul a considerat că erau niște criterii cu mult prea restrictive”.