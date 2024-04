Întrebată dacă a avut discuții cu Piedone, Gabriela Firea a spus: „Nu am vorbit. Voturile nu le are nimeni în buzunar. Nici eu, nici dumnealui, voturile sunt ale cetățenilor”. Referitor la întrebarea dacă Marcel Ciolacu își dorește cu adevărat să câștige Primăria Capitalei, aceasta a răspuns: „Sunt convinsă că da. Pentreu că altfel, în acea zi foarte lungă, de 16 ore, când a fost ședința coaliției, nu mi-ar fi spus ca aceasta este varianta cea mai bună pentru București. Eu am fost acolo timp de 16 ore și cred că știu mai bine. Într-adevăr au fost mai multe propuneri de colegi de la PSD și PNL, parlamentari în special sau colegi care au activat în politică și acum nu mai sunt chiar în prima linie a politicii”.

„Îi urez succes, tot ce am vrut să-i transmit, i-am transmis. Am încheiat, eu îi urez din acest moment sănătate. Vă rog frumos am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Piedone, eu am spus că trebuie să ne gândim la ce avem de construit pentru București.

Eu n-am transmis nimic, eu ce am avut de transmis am transmis cu bunavoința dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră, pentru mine lucrurile sunt clare. Nu împarte nimeni niciun vot, bucureștenii își vor da votul pe 9 iunie”, a spus Marcel Ciolacu.