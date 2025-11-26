Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Alba, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.
De asemenea, făptuitorul a produs și i-a trimis victimei, printr-un sistem informatic, mai multe fotografii și videoclipuri în care își expune zonele intime sau manifestă un comportament sexual.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Alba.