Un român intră în topul celor mai periculoși 10 fugari din Spania, iar autoritățile îl caută acum în toată Europa. Condamnat la peste 16 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea unor minore, inclusiv propria soră, bărbatul a dispărut în timpul unei permisii din închisoare și nu a mai fost găsit.