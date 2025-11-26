Bărbat suspectat de pornografie infantilă, ridicat de procurorii DIICOT. Victima este o fetiță de 13 ani

Percheziții DIICOT

Un bărbat din Hunedoara a fost săltat de DIICOT, în urma unor perchezițiil, sub acuzațiile de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor. Mai precis, acesta ar fi forțat o adolesxentă să-i trimită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  - Serviciul Teritorial Alba, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.

De asemenea, făptuitorul  a produs și i-a trimis victimei, printr-un sistem informatic, mai multe fotografii și videoclipuri  în care își expune zonele intime sau manifestă un comportament sexual.  

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT -  Serviciul Teritorial Alba.