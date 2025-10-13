Bărbat reținut, după ce și-a lovit soția în cap cu un obiect dur. Fiica a încercat să intervină și a fost și ea agresată: cele două au ajuns la spital

Bărbat reținut, după ce și-a lovit soția în cap cu un obiect dur/ Foto: Inquam Photos
Un bărbat de 42 de ani din judeţul Gorj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a lovit fosta soţie în cap cu un obiect dur, în urma unui conflict spontan. Pentru că a încercat să-și salveze mama, fiica celor doi soți a fost și ea agresată. Cele două au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional! 

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 42 de ani, din localitate, bănuit de violenţă în familie.
 
”În urmă cu o zi, poliţiştii au fost sesizaţi prin apelul 112 de o femeie de 45 de ani, din Drăgoeni, despre faptul că, în timp ce se afla domiciliu, în urma unui conflict spontan, a fost lovită cu un obiect contondent, în zona capului, de fostul său soţ, în vârstă de 42 de ani, moment în care fiica lor a intervenit între cei doi, împrejurare în care bărbatul ar fi lovit-o şi pe aceasta, cu acelaţi obiect, la nivelul mâinii stângi”, a arătat IPJ Gorj.
 
Victimele, mamă și fiică, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.  
 
În cauză a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani.