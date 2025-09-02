Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, cu modulul SMURD şi o autospecială de stingere, alături de echipajele Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Poiana Cristei au intervenit în comuna Poiana Cristei pentru scoaterea unui bărbat de sub un şopron prăbuşit, au tarnsmis, marți, reprezentanții ISU Vrancea.

Victima a fost extrasă de sub dărâmături de echipele de intervenţie, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbat şi au declarat decesul.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc cauzele producerii accidentului și nici detalii legate de victimă.