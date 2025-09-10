”În noaptea de 9 spre 10 septembrie Poliţia Română a adus în ţară un bărbat de 40 de ani, urmărit la nivel internaţional din categoria Most Wanted. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă de şase ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism. Bărbatul a fost adus din Marea Britanie şi va fi introdus într-o unitate de detenţie în vederea executării mandatului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IGPR, Octavian Dan.

El a mai anunţat că 770 de persoane urmărite au fost aduse în ţară pentru executarea mandatelor emise pe numele lor.

”La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească din cadrul Poliţiei Române, anul acesta, au fost localizate în afara ţării 790 de persoane care erau urmărite. În această perioadă au fost aduse în ţară aproximativ 770 de persoane în vederea executării mandatelor care erau emise pe numele lor. De asemenea, România a predat către partenerii externi 325 de persoane care erau urmărite la nivel internaţional”, a precizat purtătorul de cuvânt al IGPR.

Tot marți au fost aduse în țară patru persoane date în urmărire au fost aduse. Este vorba de un bărbat de 40 de ani, din Vrancea, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul stupefiantelor. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Tribunalul Vrancea, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 6 ani şi 11 luni.

Totodată, a fost adus în ţară un bărbat de 36 de ani, din Bucureşti, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Buzău, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani.

De asemenea, a mai fost adus în România un bărbat de 43 de ani, din Dolj, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Italia, având emis de către Curtea de Apel Craiova, pe numele său, un mandat de arestare preventivă.

Totodată, a fost adus în ţară un bărbat de 41 de ani, din Vâlcea, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de skimming. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Argeş, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani şi 7 luni.