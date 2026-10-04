Bărbat atacat de un cerb în Bihor. A fost târât zeci de metri și a ajuns la spital cu numeroase răni - video

Publicat 4 oct. 2026, 12:44 Sursă Realitatea.net, ebihoreanul, alesdonline

Un incident dramatic petrecut în județul Bihor s-a încheiat cu transportarea de urgență la spital a unui bărbat, după ce a fost atacat de un cerb și târât aproximativ 50 de metri. Victima a suferit răni grave pe aproape toată suprafața corpului. Imagini apărute pe rețelele sociale surprind animalul, în momentul în care se îndreaptă, amenințător, către o mașină de teren din care era filmat. Atenție, informații și imagini cu un puternic impact emoțional!

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