Operațiune amplă de salvare pe Marea Neagră, după incendiul izbucnit la bordul unui vas. 5 dintre marinarii au fost recuperați, alți 7 sunt încă dați dispăruți - VIDEO

Publicat 15 oct. 2026, 11:47 Actualizat 15 oct. 2026, 12:10

O amplă operațiune de salvare este în desfășurare în Marea Neagră, după ce o navă comercială aflată în largul coastelor României a fost cuprinsă de flăcări, în dimineața zilei de 15 octombrie. Opt membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat resurse importante pentru căutarea și salvarea acestora. Unul dintre scenariile luate în calcul de specialiști este că nava ar fi putut fi lovită de o dronă provenită din zona conflictului din Ucraina, având în vedere numeroasele alerte emise de autoritățile din România în noaptea și dimineața zilei de 15 octombrie 2026. La ora 12:00, Autoritatea Navală Română a transmis că 5 dintre marinarii de pe nava "Wine Trader" au fost recuperați, iar alții 7 sunt încă dați dispăruți.

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