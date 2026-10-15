Operațiune amplă de salvare pe Marea Neagră, după incendiul izbucnit la bordul unui vas. 5 dintre marinarii au fost recuperați, alți 7 sunt încă dați dispăruți - VIDEO

O amplă operațiune de salvare este în desfășurare în Marea Neagră, după ce o navă comercială aflată în largul coastelor României a fost cuprinsă de flăcări, în dimineața zilei de 15 octombrie. Opt membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat resurse importante pentru căutarea și salvarea acestora. Unul dintre scenariile luate în calcul de specialiști este că nava ar fi putut fi lovită de o dronă provenită din zona conflictului din Ucraina, având în vedere numeroasele alerte emise de autoritățile din România în noaptea și dimineața zilei de 15 octombrie 2026. La ora 12:00, Autoritatea Navală Română a transmis că 5 dintre marinarii de pe nava "Wine Trader" au fost recuperați, iar alții 7 sunt încă dați dispăruți.
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că mai multe structuri au fost mobilizate pentru gestionarea situației de urgență generate de incidentul produs la bordul navei comerciale avariate în largul Mării Negre.
Pentru sprijinirea operațiunii au fost trimise două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație.
Medici și paramedici, trimiși de urgență în zona incidentului
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat, la rândul său, mijloace navale și personal medical.
În apropierea locului tragediei se află și o navă a Poliției de Frontieră, care monitorizează permanent situația și oferă sprijin echipelor implicate în misiune.
Condițiile meteo reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru salvatori.
„La acest moment, salvarea persoanelor nu se poate realiza în condiții de siguranță, din cauza valurilor foarte mari”, au transmis reprezentanții MAI.
Autoritățile subliniază că prioritatea absolută este găsirea și salvarea persoanelor dispărute, fără a pune în pericol viața echipelor de intervenție.
„Forțele și mijloacele alocate acționează coordonat, în funcție de evoluția situației și de condițiile din zona incidentului”, mai arată comunicatul oficial.
A doua alertă navală în doar câteva ore
Incidentul vine după o altă situație de urgență produsă în noaptea de 14 spre 15 octombrie, când o navă aflată în largul Sulinei a solicitat ajutor autorităților române. Succesiunea rapidă a celor două evenimente ridică semne de întrebare privind securitatea navigației în vestul Mării Negre, într-o perioadă în care conflictul din Ucraina continuă să genereze riscuri pentru traficul maritim din regiune.
În prezent, căutările continuă, iar soarta celor opt marinari dispăruți rămâne necunoscută. Salvatorii încearcă să profite de orice fereastră favorabilă a vremii pentru a interveni și a verifica zona în care s-ar putea afla supraviețuitori.