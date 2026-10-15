În ce încăperi este recomandat parchetul SPC de 8 mm?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 oct. 2026, 15:45

SPC, respectiv prescurtarea de la ”Stone Polymer Composite” sau ”Stone Plastic Composite”, reprezintă denumirea asociată pardoselilor cu miez rigid pe bază de polimer și material mineral. Spre deosebire de pardoseala flexibilă din vinil, placa de SPC are nucleul rigid, ceea ce îi oferă stabilitate dimensională și facilitează montajul flotant prin intermediul sistemului click.

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