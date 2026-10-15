În ce încăperi este recomandat parchetul SPC de 8 mm?
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SPC, respectiv prescurtarea de la ”Stone Polymer Composite” sau ”Stone Plastic Composite”, reprezintă denumirea asociată pardoselilor cu miez rigid pe bază de polimer și material mineral. Spre deosebire de pardoseala flexibilă din vinil, placa de SPC are nucleul rigid, ceea ce îi oferă stabilitate dimensională și facilitează montajul flotant prin intermediul sistemului click.
În ceea ce privește ”parchet SPC 8 mm”, cei 8 milimetri reprezintă grosimea totală a lamelei (iar în cazul anumitor colecții poate include și stratul suport integrat). Trebuie subliniat că modelul de 8 mm nu este mai rezistent la zgârieturi decât cel de 6 mm, deoarece comportamentul suprafeței depinde (într-o măsură importantă) de stratul de uzură și de finisajul protector.
Parchetul SPC de 8 mm este potrivit în living și dormitor
Livingul se numără printre cele mai potrivite încăperi pentru montajul parchetului SPC deoarece este încăperea în care ai nevoie de o pardoseală care să susțină mersul zilnic, mutarea ocazională a mobilierului, activitatea copiilor sau a animalelor de companie și curățarea regulată și facilă.
Dacă locuința dispune de un living open-space, avantajul e și mai evident - poți folosi același decor pe o suprafață generoasă și crea continuitate între zona de relaxare, locul de luat masa și (dacă specificațiile produsului permit) bucătărie. Vizual, dispariția pragurilor și schimbărilor dese de material face spațiul să pară amplu și mai coerent.
În dormitor, solicitările mecanice sunt mai mici decât în hol sau living, așa că un SPC de calitate are puține dificultăți în a face față utilizării normale. Grosimea de 8 mm poate fi interesantă pentru cumpărătorii interesați de suport acustic integrat, deoarece senzația la mers și zgomotul transmis pot fi influențate de întreaga structură a pardoselii.
Pe hol și în zona de intrare
Holul se numără printre încăperile solicitate destul de intens prin faptul că aduci particule fine de nisip pe încălțăminte, intri cu tălpile ude, așezi sacoșe, deplasezi obiecte și treci de numeroase ori prin același loc. Dacă ai copii sau animale de companie, solicitarea crește și mai mult.
Din acest motiv, pentru hol trebuie să te intereseze mai ales rezistența la uzură și caracteristicile stratului superior, nu numai grosimea totală. Un parchet SPC 8 mm cu o clasă de utilizare potrivită și prevăzut cu strat de uzură adecvat traficului va fi o alegere foarte practică pe termen lung.
Nu strică să pui un covoraș pentru reținerea prafului și nisipului - deși pardoseala este rezistentă, particulele minerale transportate pe încălțăminte acționează în timp ca un abraziv. Rezistența bună nu trebuie confundată cu imposibilitatea de a zgâria suprafața.
În bucătărie
Bucătăria este una dintre încăperile principale pentru care cumpărătorii se orientează către pardoselile cu miez rigid. Comparativ cu materiale sensibile la umezeală, anumite pardoseli SPC tolerează mult mai bine stropii și incidentele dintr-o bucătărie.
Cu toate acestea, acordă atenție diferenței dintre rezistența materialului lamelei la apă și etanșeitatea întregului sistem - apa poate pătrunde prin rosturile periferice sau prin îmbinări la șapă, iar problemele apar chiar dacă placa SPC propriu-zisă nu se umflă.
În cazul montajului flotant, ai grijă și la mobilierul fix de bucătărie. Pardoseala flotantă trebuie să își poată realiza mișcările prevăzute de sistem, iar fixarea sau blocarea ei sub elemente permanente poate fi interzisă de producător.
Se poate monta parchet SPC 8 mm în baie?
Da, dar numai produsele pentru care producătorul permite explicit această utilizare și numai dacă montajul respectă cerințele pentru încăperi umede! Faptul că miezul lamelei SPC nu se comportă precum lemnul la contactul cu apa nu îl transformă în sistem impermeabil pentru baie.
Standardul EN 16511:2023+A1:2025 este foarte relevant în acest punct. Documentul precizează că pardoselile modulare cu îmbinare mecanică sunt aplicabile în zone supuse umezirii frecvente, printre exemple fiind băile și spălătoriile, numai atunci când acest lucru este specificat de producător.
Dacă vrei să folosești parchet SPC 8 mm în baie verifici mai întâi documentația tehnică, apoi acordă atenție rosturilor de la margine, trecerilor în jurul țevilor și zonelor în care apa ar putea pătrunde sub pardoseală. Instrucțiunile unor producători de pardoseli rezistente la apă prevăd, de exemplu, etanșarea elastică și impermeabilă în jurul pereților pe care este montată plinta parchet, țevilor, cabinelor de duș și altor elemente expuse umezelii.
Peste încălzire în pardoseală
Pardoselile vinilice și unele pardoseli cu miez rigid sunt utilizate împreună cu sisteme de încălzire prin pardoseală tocmai datorită rezistenței termice relativ reduse pe care o poate avea ansamblul.
Trebuie să verifici atât pardoseala, cât și sistemul de încălzire a cărei temperatura de contactnu trebuie să depășească 27°C. Dacă produsul menționează maximum 27°C, aceea este temperatura pe care trebuie să o respecți, chiar dacă un alt producător permite 28°C.
La fel de important este suportul integrat sau folia suplimentară. Dacă pardoseala de 8 mm are deja substrat atașat, adăugarea încă unui strat izolator poate fi inutilă sau chiar contraindicată. În plus, un suport foarte izolant poate reduce eficiența încălzirii. Verifică întotdeauna rezistența termică declarată pentru combinația completă.
Poate fi montat peste gresie?
Dacă gresia existentă este stabilă, bine fixată și suficient de plană, anumite pardoseli SPC cu sistem click pot fi instalate fără decopertarea întregului finisaj ceramic. Dacă ai plăci desprinse, diferențe importante de nivel, rosturi foarte adânci, denivelări sau zone în care gresia sună a gol și se mișcă, problema trebuie rezolvată înainte de instalare. Pardoseala flotantă are nevoie de un suport stabil și suficient de plan, pentru că deformarea repetată în zona îmbinărilor poate solicita sistemul click.
Este potrivit parchetul SPC 8 mm pentru birouri și spații comerciale?
Poate fi, însă clasa de utilizare devine mult mai importantă decât grosimea. Un birou cu două persoane nu solicită pardoseala la fel ca un magazin, un salon, o recepție sau un spațiu traversat zilnic de sute de persoane.
EN 16511 include în domeniul său pardoseli modulare concepute pentru niveluri de utilizare domestică și comercială, dar clasificarea concretă trebuie verificată pentru fiecare produs. Dacă amenajezi un spațiu comercial uită-te la clasa declarată, garanția pentru utilizare comercială, rezistența stratului de uzură, comportamentul la alunecare și eventualele cerințe referitoare la scaune cu role.
Unde NU ar trebui montat parchet SPC 8 mm?
Chiar dacă SPC este o pardoseală versatilă, există situații în care nu reprezintă alegerea potrivită. Una dintre ele este exteriorul, atunci când producătorul nu declară explicit produsul ca fiind destinat unei astfel de utilizări. Balconul deschis, terasa sau foișorul pot fi expuse la soare puternic, îngheț, ploaie și variații considerabile de temperatură, condiții foarte diferite de cele din interiorul unei locuințe.
Trebuie evitat și montajul peste un suport instabil, foarte denivelat sau afectat de umezeală. Miezul rigid poate compensa anumite imperfecțiuni minore ale suportului, dar nu transformă o șapă deteriorată într-o bază bună.
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