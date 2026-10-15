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Social· 1 min citire
Primele imagini cu impactul violent din Pasajul Unirii. Șoferul, pozitiv la ketamină VIDEO
Accident Pasaj Unirii/ Captură video
Publicat15 oct. 2026, 11:28
Actualizat15 oct. 2026, 11:29
Bărbatul care a făcut ravagii în Pasajul Unirii și a intrat în plin în alt autorism a ieșit pozitiv la ketamină. Între timp, au apărut și imaginile cu impactul devastator. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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