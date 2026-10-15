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Primele imagini cu impactul violent din Pasajul Unirii. Șoferul, pozitiv la ketamină VIDEO

Accident Pasaj Unirii/ Captură video

Accident Pasaj Unirii/ Captură video

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 11:28
Actualizat15 oct. 2026, 11:29

Bărbatul care a făcut ravagii în Pasajul Unirii și a intrat în plin în alt autorism a ieșit pozitiv la ketamină. Între timp, au apărut și imaginile cu impactul devastator. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Conform informațiilor existente, apelul la numărul de urgență 112 a fost dat de participanții la trafic.

Șoferul vinovat de producerea accidentului gonea cu viteză prin centrul Capitalei, iar în Pasajul Unirii a pierdut controlul direcției de mers și s-a izbit violent de un alt autoturism, pe care l-a proiectat în pereții laterali ai pasajului. În urma impactului, ambii conducători auto au fost răniți și transportați la spital.

Ulterior, șoferul care a condus agresiv a ieșit pozitiv la ketamină, au transmis autoritățile.

Ce riscă șoferul vinovat de accident

Pe durata cercetărilor la fața locului, traficul a fost restricționat pe ambele benzi ale sensului de mers dinspre strada Colței către bulevardul Mărășești.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar șoferul prins drogat riscă să rămână fără permis pentru o perioadă de timp. 

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