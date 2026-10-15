Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea UNEFS București. Ceremonia, pe 19 noiembrie

Publicat 15 oct. 2026, 18:27 Actualizat 15 oct. 2026, 18:31

Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari legende ale gimnasticii mondiale și un simbol al sportului românesc, va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, în semn de recunoaștere a performanțelor sale excepționale și a contribuției la promovarea României pe plan internațional. Ceremonia va avea loc pe 19 noiembrie, de la ora 12:00, în Amfiteatrul ”George Emil Palade”, din sediul central al UNEFS.

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