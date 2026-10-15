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Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea UNEFS București. Ceremonia, pe 19 noiembrie

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat15 oct. 2026, 18:27
Actualizat15 oct. 2026, 18:31

Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari legende ale gimnasticii mondiale și un simbol al sportului românesc, va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, în semn de recunoaștere a performanțelor sale excepționale și a contribuției la promovarea României pe plan internațional. Ceremonia va avea loc pe 19 noiembrie, de la ora 12:00, în Amfiteatrul ”George Emil Palade”, din sediul central al UNEFS.

50 de ani de la primul 10 perfect din gimnastica olimpică

Acordarea acestei înalte distincţii academice exprimă recunoaşterea performanţelor sale sportive excepţionale, a contribuţiei remarcabile la dezvoltarea gimnasticii şi la afirmarea sportului românesc pe plan internaţional, precum şi a rolului său de model pentru generaţii de sportivi

— a transmis UNEFS, într-un mesaj postat pe Facebook.

Absolventă a Institutului de Educaţie Fizică şi Sport (IEFS), promoţia 1984, Nadia Comăneci are o legătură strânsă cu instituţia, fiind parte din istoria şi comunitatea sa academică. Potrivit UNEFS, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa subliniază conexiunea dintre cariera sa remarcabilă şi universitatea în care şi-a încheiat studiile.

Ceremonia este organizată în contextul celebrării Anului Nadia – 2026 şi marchează jumătate de secol de la performanţa istorică obţinută la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976. Atunci, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istoria Jocurilor Olimpice care a primit nota 10, moment ce a rămas un simbol al talentului, disciplinei şi perseverenţei.

Prin acest moment solemn, comunitatea academică a UNEFS Bucureşti celebrează excelenţa sportivă, valorile olimpice şi rolul formativ al educaţiei prin sport. Evenimentul constituie, totodată, un prilej de consolidare a dialogului dintre mediul academic şi mişcarea sportivă, deschizând perspective pentru dezvoltarea colaborărilor instituţionale şi a unor proiecte comune

— au mai spus reprezentanții UNEFS.
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