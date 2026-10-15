Nava avariată din Marea Neagră: cinci membri ai echipajului, transportați la spital. Căutările continuă

Cinci membri ai echipajului navei comerciale avariate în Marea Neagră au fost transportați la spital, unul cu arsuri la scalp și altul cu intoxicație ușoară cu fum. Operațiunile de căutare și salvare continuă pentru găsirea persoanelor dispărute după incidentul naval.
Cei cinci membri ai echipajului evacuați de pe nava comercială avariată în Marea Neagră au ajuns la Constanța cu un elicopter, fiind însoțiți de o echipă medicală UPU-SMURD. În urma primelor verificări, un marinar prezenta arsuri la nivelul scalpului, iar un altul avea simptome de intoxicație ușoară cu fum. Ceilalți trei nu aveau traumatisme vizibile, potrivit informațiilor transmise de ISU Tulcea.
După aterizarea elicopterului la POA Constanța, cele cinci persoane au fost preluate de echipaje SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța și de ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. Acestea au acordat primul ajutor și au asigurat transportul marinarilor la spital pentru evaluări și îngrijiri medicale.
Salvatorii pregătesc o intervenție în interiorul navei
În paralel cu evacuarea persoanelor recuperate, echipele de intervenție organizează o nouă etapă a misiunii, care vizează verificarea interiorului navei comerciale. Obiectivul este localizarea celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți și identificarea eventualelor victime care ar putea fi blocate în interior.
Pentru sprijinirea operațiunii, un elicopter Black Hawk a fost trimis către nava FIFI, aflată în deplasare spre zona incidentului. Conform planului stabilit de salvatori, echipa specializată de căutare și salvare urmează să fie preluată de la bordul navei FIFI cu ajutorul troliului și transferată în același mod pe nava avariată.
Accesul echipei în interiorul navei se va face în condițiile impuse de procedurile de siguranță și după obținerea aprobărilor necesare pentru desfășurarea intervenției.
Garda de Coastă, implicată în continuarea căutărilor
La operațiune participă și o navă a Gărzii de Coastă. Șalupa trimisă inițial în zona incidentului a revenit la bază din cauza vremii nefavorabile și a limitărilor impuse de dimensiunile ambarcațiunii, care nu permit continuarea intervenției în condițiile existente.
Autoritățile precizează că echipele implicate au pregătire specifică pentru astfel de situații. Pompierii de pe nava FIFI au participat la programe de instruire în Marsilia, Franța, și Hamburg, Germania, pentru a putea interveni în misiuni complexe de căutare și salvare.
În acest moment, eforturile sunt concentrate asupra găsirii marinarilor dispăruți, în condițiile în care intervenția este îngreunată de starea mării și de riscurile asociate navei avariate.
Incendiul a fost semnalat în apropiere de Sulina
Incidentul a fost raportat joi dimineață, la aproximativ 14 mile marine de Sulina, după izbucnirea unui incendiu la bordul unei nave comerciale care navighează sub pavilion San Marino. Opt membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar operațiunile pentru localizarea acestora sunt în desfășurare.
Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită oficial. Printre ipotezele luate în calcul de autorități se numără posibilitatea ca nava să fi fost lovită de o dronă. Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie clarificate pe măsură ce ancheta și operațiunile de intervenție avansează.