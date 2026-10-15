Nava avariată din Marea Neagră: cinci membri ai echipajului, transportați la spital. Căutările continuă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 16:19

Cinci membri ai echipajului navei comerciale avariate în Marea Neagră au fost transportați la spital, unul cu arsuri la scalp și altul cu intoxicație ușoară cu fum. Operațiunile de căutare și salvare continuă pentru găsirea persoanelor dispărute după incidentul naval.

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