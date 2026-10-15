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Caz de rabie confirmat la o vulpe în Miercurea-Ciuc. Recomandările autorităților pentru populație

Vulpe/ Profimedia

Vulpe/ Profimedia

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 oct. 2026, 13:22

Primăria Miercurea-Ciuc le recomandă locuitorilor să manifeste precauție sporită după confirmarea unui caz de rabie la o vulpe găsită moartă pe teritoriul municipiului. Autoritățile locale le solicită, astfel, proprietarilor să își vaccineze animalele de companie și îi avertizează să evite contactul cu animale necunoscute, fără stăpân sau sălbatice.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Primăria Miercurea-Ciuc, vulpea la care a fost confirmată rabia a decedat și, în consecință, nu mai reprezintă o sursă de infecție. Cu toate acestea, autoritățile atrag atenția asupra importanței respectării măsurilor de precauție pentru prevenirea răspândirii bolii.

Primăria Miercurea-Ciuc solicită în mod ferm populației să își vaccineze animalele de companie împotriva rabiei și să evite contactul direct cu animalele necunoscute, fără stăpân sau sălbatice. Nu mângâiați și nu încercați să vă apropiați de animale necunoscute, chiar dacă acestea par blânde”.

— arată Primăria Miercurea-Ciuc într-un comunicat.

Ce trebuie să facă locuitorii dacă observă animale cu un comportament neobișnuit

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să anunțe imediat autoritatea sanitar-veterinară dacă observă un animal al cărui comportament se schimbă, care manifestă reacții neobișnuite sau în cazul căruia există suspiciunea unei infecții cu virusul rabic.

Primăria subliniază că respectarea măsurilor de precauție și comportamentul responsabil al populației sunt esențiale pentru protejarea sănătății oamenilor și animalelor.

Comportamentul responsabil al populației și respectarea măsurilor de precauție sunt esențiale pentru protejarea sănătății oamenilor și animalelor. Vă rugăm să aveți grijă de dumneavoastră, de membrii familiei și de animalele de companie.

— mai transmit reprezentanți dini Primăria Miercurea-Ciuc.

Alte cazuri de rabie, confirmate în zona Ciucului de Sus

În ultima perioadă, mai multe cazuri de rabie au fost confirmate în localități din zona Ciucului de Sus. Boala a fost depistată la câteva bovine, precum și la un câine și o pisică. În urma confirmării cazurilor, autoritățile au dispus măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.

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