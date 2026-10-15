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Social· 1 min citire
Caz de rabie confirmat la o vulpe în Miercurea-Ciuc. Recomandările autorităților pentru populație
Vulpe/ Profimedia
Primăria Miercurea-Ciuc le recomandă locuitorilor să manifeste precauție sporită după confirmarea unui caz de rabie la o vulpe găsită moartă pe teritoriul municipiului. Autoritățile locale le solicită, astfel, proprietarilor să își vaccineze animalele de companie și îi avertizează să evite contactul cu animale necunoscute, fără stăpân sau sălbatice.
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