O nouă alertă de dronă în județul Tulcea: două F-16 au fost ridicate de la sol. Ce au detectat radarele MaApN

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 oct. 2026, 11:07

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că o nouă țintă aeriană a fost detectată joi dimineață în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național în timpul acestui incident. Alerta aeriană a încetat la ora 10:27.

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