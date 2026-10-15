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O nouă alertă de dronă în județul Tulcea: două F-16 au fost ridicate de la sol. Ce au detectat radarele MaApN
Dronă/ Arhivă foto
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că o nouă țintă aeriană a fost detectată joi dimineață în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național în timpul acestui incident. Alerta aeriană a încetat la ora 10:27.
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