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O nouă alertă de dronă în județul Tulcea: două F-16 au fost ridicate de la sol. Ce au detectat radarele MaApN

Dronă/ Arhivă foto

Dronă/ Arhivă foto

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 oct. 2026, 11:07

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că o nouă țintă aeriană a fost detectată joi dimineață în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național în timpul acestui incident. Alerta aeriană a încetat la ora 10:27.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat, în dimineața zilei de joi, o țintă aeriană care evolua în apropierea Insulei Șerpilor.

În dimineața zilei de 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea.

— a transmis MApN într-o nouă informare de presă.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea

După detectarea țintei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la aplicarea măsurilor de alertare a populației. Un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din estul județului Tulcea la ora 08:36.

MApN a precizat însă că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național în legătură cu acest incident. Alerta aeriană a încetat la ora 10:27.

O altă dronă, detectată în apropiere de Sulina în timpul nopții

Un incident similar a fost raportat în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit MApN, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României. Ulterior, ținta a dispărut de pe radar, a precizat Ministerul Apărării Naționale. În urma acestui incident, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul și estul județului Tulcea.

Cele două incidente au fost raportate de MApN în contextul monitorizării țintelor aeriene din apropierea graniței României.

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