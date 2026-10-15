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Dronă detectată în spațiul aerian al României, la sud-est de Sulina. RO-Alert în Tulcea: situația, monitorizată de F16 și F18

Ro-Alert

Ro-Alert

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Scris deDana Bărăgan
Publicat15 oct. 2026, 07:32
Actualizat15 oct. 2026, 07:56

O dronă a fost detectată în noaptea de 14 spre 15 octombrie, timp de aproximativ un minut, în spațiul aerian naional, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, joi dimineață, că două aeronave F-18 spaniole și două F-16 românești au decolat după detectarea unor ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor.

Potrivit unei informări de presă a MApN, sistemul de supraveghere radar al ministerului a detectat, în noaptea de 14 spre 15 octombrie, un grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

La ora 01.34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, dupa care a disparut de pe radar.

— au transmis reprezentanții MApN într-o informare de presă.

Două aeronave F-16 românești au decolat de la Fetești

Ulterior, după semnalarea altor ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. Acestea au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 04.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

— mai spun cei de la MApN în informarea menționată.

La ora 04:57, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonele vizate.

Potrivit MApN, nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 05:46.

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