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Dronă detectată în spațiul aerian al României, la sud-est de Sulina. RO-Alert în Tulcea: situația, monitorizată de F16 și F18
Ro-Alert
Publicat15 oct. 2026, 07:32
Actualizat15 oct. 2026, 07:56
O dronă a fost detectată în noaptea de 14 spre 15 octombrie, timp de aproximativ un minut, în spațiul aerian naional, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, joi dimineață, că două aeronave F-18 spaniole și două F-16 românești au decolat după detectarea unor ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor.
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