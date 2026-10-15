O nouă alertă pe Marea Neagră. Agenția de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată la o misiune de salvare, joi dimineață

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 15 oct. 2026, 08:05

O nouă alertă pe Marea Neagră, după ce o navă a solicitat ajutor din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Misunea s-a declanțat joi dimineață. Miercuri seară, salvatorii români au intervenit în rada Sulina, unde un petrolier sub pavilionul Insulelor Comore a fost atacat.

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