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Social· 1 min citire
O nouă alertă pe Marea Neagră. Agenția de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată la o misiune de salvare, joi dimineață
Nava Wine Trader
O nouă alertă pe Marea Neagră, după ce o navă a solicitat ajutor din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Misunea s-a declanțat joi dimineață. Miercuri seară, salvatorii români au intervenit în rada Sulina, unde un petrolier sub pavilionul Insulelor Comore a fost atacat.
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