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O nouă alertă pe Marea Neagră. Agenția de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată la o misiune de salvare, joi dimineață

Nava Wine Trader

Nava Wine Trader

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 15 oct. 2026, 08:05

O nouă alertă pe Marea Neagră, după ce o navă a solicitat ajutor din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Misunea s-a declanțat joi dimineață. Miercuri seară, salvatorii români au intervenit în rada Sulina, unde un petrolier sub pavilionul Insulelor Comore a fost atacat.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată să intervină joi dimineață, la 14 mile marine de Sulina, pentru a efectua o misiune de salvare pe mare la nava Wine Trader, potrivit publicației locale Focus Press.

Joi 15.10.2026, ora 06:58 ,Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava WINE TRADER sub pavilion SAN MARINO aflată la 14 mile Marine de Sulina . La ora 07:10 nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC. Misiunea este în desfășurare.

— a declarat Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat detalii privind natura incidentului și nici informații despre eventuale persoane aflate în dificultate, misiunea fiind în desfășurare.

Știre în curs de actualizare.

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