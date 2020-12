Banca Transilvania, amendată cu 100.000 de euro după gluma unui client. Răspunsul bărbatului întrebat ce va face cu banii personali, făcut public

Clientul Bancii Transilvania a vrut să retragă suma de 85.000 de euro. Banca l-a obligat să justifice de ce are nevoie de acești bani.

El a spus ca vrea sa mearga in Olanda, acolo unde prostitutia e legala si drogurile pe care vrea sa le incerce. Acest mail a starnit amuzament, iar un angajat al BT l-a fotografiat iar apoi a circulat in grup pe WhatsApp, dupa care a fost publicat pe Facebook fara a fi ascunse datele cu caracter personal.

Ulterior, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a amendat Banca Transivania cu 100.000 de euro.

"Este o eroare umana decat una tehnica pentru ca s-au fotografiat foile, deci ține de cum iti educi angajații. Orice fel de persoana care simte si are dovezi ca datele personale au fost folosite nelegal poate solicita si poate obtine chiar si daune in instanta de judecata. Vorbim despre o abatere disciplinara savarsita de catre acel angajat si probabil ca el o sa fie trecut printr-o Comisie de disciplina", a precizat, la Realitatea PLUS, avocatul Adrian Cuculis.

Banca a contestat această decizie în instanță și a spus că a luat măsuri ferme împotriva persoanelor implicate.

Reacţia Băncii Transilvania:

„Banca Transilvania a aflat decizia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) şi a contestat-o în instanţă, având în vedere caracterul izolat al abaterii, dar şi întregul context în care s-au întâmplat lucrurile atunci: un e-mail al unui client către bancă, cu un conţinut defăimător, a ajuns în spaţiul public. Imediat după incident, banca a luat toate măsurile operaţionale posibile în acest context pentru limitarea impactului, iar ulterior a luat măsuri ferme în ceea ce priveşte persoanele implicate. BT investeşte semnificativ în traning, proceduri şi sisteme pentru a proteja informaţiile, precum şi pentru a procesa în siguranţă aproximativ 2 milioane de tranzaţii în fiecare zi. Aceste investiţii se reflectă în NPS-ul (satisfacţia clienţilor) mult peste media pieţei şi în faptul că banca este recunoscută pentru relaţia cu clienţii şi siguranţa operaţiunilor”, arată banca, într-un răspuns oficial.