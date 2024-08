Daniel Baciu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că aceasta a fost cea mai amplă reformă făcută în sistemul public de pensii în ultimii 50 de ani și că ponderea erorilor ar fi nesemnificativă.

”Până în prezent au fost transmise către pensionari peste 4,1 milioane de decizii. Este cifra pe care am primit-o de la Companiei Naţionale Poşta Română. (...) ”De vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari, şi până astăzi am avut la nivel naţional un număr de 9.170 de audienţe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audienţe am avut sesizări la birourile de relaţii cu publicul, cât şi în formă electronică, încă aproape 2400 de asemenea cerinţe.

Dacă vedeţi este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat în diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane am găsit un număr de 1.000 de cazuri, 1.090 de cazuri, în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent.

Deci procentul este foarte, foarte mic. Restul pensionarilor care ni s-au adresat la casele teritoriale de pensii au plecat, au fost lămuriţi, puteţi să verificaţi chiar dacă mergem acolo la orice casă teritorială de pensii, veţi vedea că nu mai este niciun pensionar. De obicei avem o afluenţă la prima oră a dimineţii, până la prânz lucrurile se rezolvă. Toată lumea primeşte informaţiile necesare”, a transmis șeful Casei de Pensii.