Soțul ei a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că a aflat tot ce s-a întâmplat abia după 6 ore, după ce avocații au aflat din presă. Reamintim că Elena Udrea a ajuns la spitalul județean din Ploiești în această dimineață după ce i s-a făcut rău în penitenciar iar în instituție nu există medici.

Elena Udrea va afla săptămâna viitoare dacă iese din pușcărie sau nu. Comisia din penitenciar a avizat pozitiv cererea ei de eliberare condiționată, iar judecătoria Ploiești a anunțat că se va pronunța pe 1 iulie. Elena Udrea a plâns în instanță și a spus că a plătit înmiit pentru Gala Bute și e dreptul ei să meargă acasă la copil.

Acest lucru trebuia văzut în toată perioada de detenție. Trebuia intervenit într-un oră, într-un fel, trebuia să orneze un tratament, trebuia să știeți toată. Oricum, este dramatic ce se întâmplă.

„Cea mai mare suferință a doamnei Udrea este faptul că nu poate să fie alături de fetița ei, că nu poate să fie să facă parte din viața fetiței. Asistăm tot la niște abuzuri care se fac împotriva vieții și libertății doamnei Udrea și mai ales împotriva unui copil care trăiește copilăria fără mamă. Am văzut-o de curând pe micuța Eva. Vă rog să mă credeți că mi s-a împietrit inima câtă tristețe am citit pe fața ei. Tristețe care s-au întipărit prin de ani de zile, prin lipsa mamei de lângă ea.”, a declarat Veronel Rădulescu pentru Realitatea Plus.

Mai mult, Comisia de Eliberare Condiționată a spus că au fost îndeplinite toate condițiile. Inclusiv prejudiciul a fost recuperat și există în continuare sechestru pe mai multe bunuri care sunt în poziția fostului ministru. Nu este prima oră când Elena Udrea îi se face rău.

În 2022, aceasta a ajuns la spital după ce a leșinat, însă și-a revenit rapid și a fost adusă înapoi