Am convingerea că cineva va contesta la Curtea Constituțională”, afirmă el despre candidatura lui Călin Goergescu

„El (Călin Georgescu - n.r.) poate candida astăzi când vorbim, pentru că nu are această interdicție. El are interdicțiile pe care i le-a stabilit procurorul prin măsura controlului judiciar, dar el poate candida, spune că are strânse semnăturile. Problema este dacă BEC îi va admite candidatura sau dacă instanța de contencios-constituțional va admite. Sigur, noi, din punct de vedere strict juridic, spunem că una este urmărirea penală și una este răspunderea juridică, alta este examinarea pe care o face BEC, pe care o face CCR.

Dar să fim realiști, să spunem faptul că chiar dacă penalul nu influențează astăzi când vorbim, candidatura la prezidențiale, judecătorii constituționali vor ține seama de această latură a cercetării penale, această acuzație care este adusă”, spune Tudorel Toader.