"Ca să dăm un pronostic în mod firesc, legea ar trebui să pice la Curte. Dintr-un motiv foarte-foarte simplu: această lege vizează pensiile magistraților, cu motivarea că sunt pensii speciale. Mă rog, le-a denumit presa, dar ele sunt pensii de serviciu.



Păi dacă stăm să ne gândim, nu este o discriminare uriașă între diferite clase sociale, între diferite business-uri, să le numesc și așa? Magistrații sunt o categorie, militarii sunt altă categorie, organele speciale sunt altă categorie, cei care lucrează în externe sunt altă categorie, serviciile de zbor etc sunt altă categorie. Sunt nu-știu-câte categorii care beneficiază de pensia de serviciu și care, însumate, sunt mult mai mari decât magistrații", a declarat fostul judecător CCR.