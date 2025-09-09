"Ca să dăm un pronostic în mod firesc, legea ar trebui să pice la Curte. Dintr-un motiv foarte-foarte simplu: această lege vizează pensiile magistraților, cu motivarea că sunt pensii speciale. Mă rog, le-a denumit presa, dar ele sunt pensii de serviciu.
Păi dacă stăm să ne gândim, nu este o discriminare uriașă între diferite clase sociale, între diferite business-uri, să le numesc și așa? Magistrații sunt o categorie, militarii sunt altă categorie, organele speciale sunt altă categorie, cei care lucrează în externe sunt altă categorie, serviciile de zbor etc sunt altă categorie. Sunt nu-știu-câte categorii care beneficiază de pensia de serviciu și care, însumate, sunt mult mai mari decât magistrații", a declarat fostul judecător CCR.
Avertisment dur de la un fost judecător CCR: Legea care taie pensiile magistraților e discriminatorie, Curtea o poate opri
Legea Guvernului Bolojan prin care ar urma să fie micșorate pensiile magistraților ar putea să nu treacă de analiza Curţii Constituţionale a României. Este anunțul bombă al fostului judecător CCR Petre Lăzăroiu, care explică faptul că legea este discriminatorie.
"Ca să dăm un pronostic în mod firesc, legea ar trebui să pice la Curte. Dintr-un motiv foarte-foarte simplu: această lege vizează pensiile magistraților, cu motivarea că sunt pensii speciale. Mă rog, le-a denumit presa, dar ele sunt pensii de serviciu.