Pentru a achiziționa un sac de cartofi, cumpărătorul trebuie să introducă numărul compartimentului dorit și să efectueze plata cu cardul sau cash. Un automat instalat în comuna Săcele, județul Brașov, acum doi ani, îi permite proprietarului să economisească resurse și timp. El intenționează ca în anul următor să includă și ceapă și morcovi în aparat.

Automate de cartofi și în alte localități

Șinteu, județul Bihor, este recunoscut pentru comunitatea slovacă și pentru culturile de cartofi. În toamnă, aici se organizează „Sărbătoarea cartofului”. Un fermier din localitate a instalat primul automat de cartofi din România, astfel încât să poată să se ocupe mai mult de muncile agricole.

Producătorii români, disperați de piața invadată de importuri. Fermierii nu mai reușesc să-și vândă marfa

Funcționarea aparatului

Fermierul din Șinteu care a venit cu această idee spune că automatul este alcătuit dintr-un terminal de plată și mai multe compartimente unde se depozitează produsele. Fața boxurilor este din policarbonat, astfel încât cumpărătorul să vadă produsul, iar materialul oferă rezistență. După selectarea compartimentului și efectuarea plății, lumina interioară se stinge, ușa se deschide și produsul poate fi ridicat.

Inspirația din Austria

Ideea automatului i-a venit fermierului cu ceva timp în urmă, dar nu găsea astfel de echipamente în România. Într-o vizită în Austria, a observat fermieri care își vindeau marfa exclusiv prin automate în mai multe locații. Așa a decis să caute un distribuitor local și să achiziționeze primul aparat.

Fermierul și-a construit o căsuță de lemn lângă casă, aproape de drumul național, și a început să comercializeze produsele direct prin automat. Planurile sale includ achiziția unor automate cu sistem de răcire, colaborând cu un partener local care cultivă alune, zmeură și afine.

Întrebat despre posibile probleme de vandalizare, fermierul afirmă că locuiește într-o comunitate liniștită și nu a simțit niciodată teamă pentru siguranța sa sau a bunurilor. Automatizarea vânzărilor îi permite astfel să combine eficient munca la câmp cu comercializarea produselor.

Românii se pregătesc din timp pentru Crăciun: porcii se rezervă deja, iar prețul cărnii ar putea crește până în decembrie