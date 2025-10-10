Fermierii confirmă că interesul pentru porcii crescuți tradițional este mai mare decât în anii trecuți. În unele sate, animalele s-au epuizat deja, iar cei care mai au de vânzare cer avansuri de câteva sute de lei pentru a garanta rezervarea.

„Am porumb cumpărat cu 1,4 lei kilogramul, hrana e naturală, iar carnea iese cu gustul acela adevărat de sărbătoare”, spune un crescător local.

În prezent, kilogramul de carne de porc se vinde între 15 și 17 lei, la fel ca anul trecut. Totuși, specialiștii avertizează că prețurile ar putea crește odată cu apropierea sărbătorilor, din cauza costurilor mai mari pentru furaje și a cererii tot mai ridicate.

Atenție la carnea cumpărată online

Odată cu creșterea comerțului electronic, tot mai mulți români comandă carne de porc de pe internet — o practică ce vine însă cu riscuri. Medicii veterinari atrag atenția că, indiferent de sursă, cumpărătorii trebuie să solicite documentele de proveniență și buletinele de analiză sanitar-veterinară ale animalului.

Cu alte cuvinte, grija pentru un Crăciun bogat trebuie însoțită și de atenție la siguranța alimentară. Iar cei care își planifică din timp mesele de sărbătoare pot fi siguri că nu vor fi luați prin surprindere nici de prețuri, nici de lipsa produselor tradiționale.