Potrivit datelor, doar 10% din carnea de porc românească ajunge în magazine. Producătorii acuză autoritățile că îi susțin pe samsari și așa ajungem să importăm carne din străinătate la prețuri uriașe.

Carnea de porc este cea mai consumata de catre români si se află și în majoritatea derivatelor din carne. 38 de kilograme de carne de porc manancă un singur roman anual însă doar 10% din ea provine din țara noastra restul din Spania și Germania de unde importăm în cantități uriașe la prețuri record.

Deși este un produs care se află pe lista produselor cu adaos plafonat, experții se așteaptă la noi scumpiri. Asta pentru că va crește și mai mult cererea odată cu începerea sărbătorilor de iarnă. Un kilogram de carne de porc pentru care plătim acum în jur de 20 de lei, peste câteva luni poate ajunge la 40 de lei.

