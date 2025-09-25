INGREDIENTE:

1 ciolan mic de porc cu os

300 g costiță afumată

2 morcovi

2 rădăcini de păstârnac

1/2 țelină mai mică

1 ceapă albă mare sau 2 mai mici

700 g cartofi

2 l apă sau cât cuprinde

3 gălbenușuri

1 lingură bulion

150 g smântână de gătit

leuștean proaspăt

1 pahar de borș sau după gust

2-3 linguri ulei de floarea soarelui

sare

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, taie afumătura în cuburi potrivite. Apoi, pune la încins într-o oală mare puțin ulei și rumenește cuburile de carne.

Curăță și da pe răzătoare morcovul, țelina și păstârnacul. Curăță și toacă mărunt și ceapa, apoi adaug-o peste carne și las-o la călit câteva minute, apoi adaugă restul de legume.

Toarnă apă în oală și lasă totul la fiert pentru 20 de minute.

După acest timp, curăță și taie cartofii cuburi și pune-i în oală. Acoperă cu un capac și lasă la fiert.

Adaugă o lingură de pastă de bulion. Potrivește gustul cu sare, apoi adaugă borș după cât de acră îți place. Mai lasă puțin la fiert.

Separat, amestecă cele 3 gălbenușuri și un praf de sare, apoi încorporează smântânaă. Amestecă bine, apoi temperează compoziția lichidă cu zeamă de ciorbă.

Oprește focul, apoi adaugă amestecul de smântână cu ouă în ciorbă. Presară leuștean proaspăt tocat mărunt.

Servește ciorba asta savuroasă, te va cuceri prin gustul ei bun, potrivit sursei.