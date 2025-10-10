Legume proaspete, miere, lactate, conserve de casă, toate au fost expuse cu speranța că vor atrage cumpărători. Dar entuziasmul sărbătorii a fost umbrit de realitatea tot mai dură a pieței. Producătorii spun că vânzările sunt în scădere, iar oamenii doar întreabă de prețuri, apoi își văd de drum.

Ce sacrificii fac producătorii români?

Într-o piață inundată de exporturi, producătorii autohtoni se chinuie să își vândă produsele.

„Am adus de toate pentru toți de la brânză, cârnați, toate bune...

Să fie bun și mai nou ieftin. Până acum nu am avut chestia asta la București...ieftin. Se uită oamenii la preț, se uită la calitate, bineînțeles...”, spun producătorii.

Deși evenimentul a fost dedicat promovării produselor românești, mesajul transmis de mulți dintre cei prezenți a fost unul clar: vânzările scad, iar oamenii sunt tot mai rezervați când vine vorba de cumpărături.

„Nu am umblat decât cu creșterea TVA. Acel TVA se duce la stat, nu depinde de noi.

Calitatea este aceeași întotdeauna și încercam să menținem prețul cât mai mic posibil ca să își permită toată lumea.”, au transmis fermierii.

Mulți dintre producători spun că, dacă lucrurile continuă în acest ritm, va fi tot mai greu să reziste pe piață. Costurile cresc, iar profitul este tot mai mic.

„Noi sperăm că lucrurile se vor îndrepta și nu puteam să renunțăm pentru că este singura piață pe care producătorul mic o are, aceste târguri, piețe volante și trebuie să venim chiar dacă nu există alternativă.”, au completat aceștia.