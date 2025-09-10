Sprijin substanțial pentru România

Dintr-un pachet de urgență în valoare totală de 49,8 milioane de euro, destinat a șase state membre – Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România – țara noastră primește 11,5 milioane de euro. Aceasta este a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

„Este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă. Am solicitat acest ajutor încă din iunie, în cadrul Consiliului AgriFish, iar astăzi avem confirmarea oficială”, a declarat Florin Barbu.

Cum vor ajunge banii la fermieri

Ministerul Agriculturii lucrează deja la măsurile și criteriile de distribuire a fondurilor, astfel încât plățile să fie făcute cât mai rapid către producători.

„Fermierii noștri merită acest sprijin. Vrem să ne asigurăm că banii ajung repede și eficient acolo unde este nevoie”, a subliniat ministrul.

Înghețurile târzii din primăvara acestui an au afectat semnificativ livezile și podgoriile din mai multe țări europene. Comisia Europeană a reacționat prin acest pachet special de despăgubiri, menit să reducă pierderile și să ajute agricultorii să-și continue activitatea.