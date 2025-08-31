Ministerul Agriculturii a introdus reguli mai dure pentru protejarea fertilității solului și pentru a promova o agricultură sustenabilă.

Ce prevede standardul GAEC 7

Potrivit standardului GAEC 7, fermierii trebuie să aplice rotația culturilor pe terenurile arabile cel puțin o dată pe an, la nivel de parcelă. Această măsură previne epuizarea solului, reduce apariția dăunătorilor și contribuie la creșterea productivității agricole pe termen lung.

Există totuși și excepții. Aceeași cultură poate fi menținută pe maximum 50% din suprafața arabilă a unei exploatații în următoarele condiții:

pentru cel mult trei ani consecutivi, cu obligația introducerii unei culturi secundare diferite;

cel mult doi ani, dacă recolta are loc târziu în toamnă, după 1 noiembrie;

cel mult doi ani, în cazul unor condiții meteo extreme care împiedică plantarea culturilor secundare.

Controlul respectării regulilor

Inspectorii agricoli verifică modul în care fermierii respectă rotația și diversificarea culturilor. Dacă diversificarea nu este aplicată, se evaluează rotația anuală pe fiecare parcelă. În caz de neconformitate, sancțiunea se aplică direct și se calculează în funcție de suprafața afectată.

Abaterile apar atunci când aceeași specie este cultivată pe mai mult de jumătate din terenul arabil, când nu se introduce o cultură secundară diferită sau când perioada maximă de doi ani consecutivi este depășită. Gravitatea sancțiunii este proporțională cu suprafața neconformă.

Terenuri considerate conforme

Nu toate suprafețele agricole sunt supuse regulilor de rotație. Ministerul Agriculturii precizează că următoarele terenuri sunt considerate conforme:

culturile multianuale;

terenurile cu ierburi sau pajiști;

pârloagele;

serele și solariile;

culturile aflate sub apă;

loturile semincere;

suprafețele certificate ecologic.

Acestea sunt exceptate de obligația rotației, însă rămân sub alte reguli de gestionare durabilă.

Norme diferite în funcție de dimensiunea fermei

Regulile variază în funcție de mărimea fermei. Exploatațiile între 10 și 30 de hectare trebuie să cultive cel puțin două tipuri de plante, iar cultura dominantă nu poate depăși 75% din suprafață. Fermele mai mari de 30 de hectare sunt obligate să cultive cel puțin trei specii diferite, cultura preponderentă neputând depăși 75% din teren, iar primele două culturi împreună nu pot depăși 95%.

Cum pot evita fermierii amenzile

Pentru a evita sancțiunile, fermierii trebuie să respecte rotația anuală a culturilor și să introducă o cultură secundară diferită, respectând perioada maximă de cultivare a aceleiași specii. Ministerul Agriculturii subliniază că aceste reguli nu sunt doar o formalitate birocratică, ci contribuie la protejarea pe termen lung a solului românesc.

