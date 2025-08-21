El a amintit că studiile efectuate de specialiștii Comisiei Europene a Dunării, organism internațional înființat în anul 1856, în contextul amenajării canalului maritim Sulina, au avut la bază cercetări privind nivelul Dunării, în contextul schimbărilor climatice, reperul amplasat de CED la Farul vechi din Sulina aflându-se și în momentul de față la baza construcției.



"Impactul este de trei ori mai mare, iar dacă e să raportăm secetele care au avut loc la începutul secolului trecut, avem imagini din Delta ucraineană în care efectiv pământul este crăpat, în 1946, secetele care iarăși și-au spus cuvântul au avut efecte, dar mult mai limitate. Acum, ne confruntăm cu incendii, la câteva zile apare câte un incendiu", a declarat pentru Agerpres directorul științific al INCDDD, Iulian Nichersu.



Pentru prevenirea și combaterea efectelor schimbărilor climatice care duc la diminuarea stocurilor de pești, specialiștii tulceni în cooperare cu colegi din alte state realizează în momentul de față patru proiecte cu finanțare europeană, unul dintre ele, care vizează reabilitarea amenajării piscicole din Caraorman, o emblemă a pisciculturii românești în regimul comunist, urmând să poată fi replicat și în alte zone.

"Din cauza schimbărilor climatice, viitura de primăvară nu mai are loc în perioada aprilie-mai, așa cum știam noi, cu ape de patru metri la Tulcea. Acum, dacă înregistrăm doi metri, îi spunem viitură. În aprilie-mai, avea loc reproducerea peștilor, iar ei aveau posibilitatea de a se duce pe zonele de întinsură să-și depună icrele. În acest moment, nu se mai poate realiza acest lucru, tocmai datorită schimbărilor climatice", a mai spus directorul științific al INCDDD.



În acest context, Nichersu a atras atenția asupra importanței gestionării apei.



"Mesajul pentru populație este să gestionăm cât mai bine apa. Apa devine o monedă și va fi din ce în ce mai scumpă", a conchis directorul științific al INCDDD, Iulian Nichersu.

