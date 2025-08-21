Tariful pentru serviciul de canalizare se stabilește pe baza costurilor totale generate de toate activitățile aferente acestui serviciu, raportate la cantitatea de apă uzată procesată, inclusiv apa meteorică. Prin urmare, apa pluvială este facturată la același tarif ca apele uzate menajere. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a oferit aceste clarificări pentru Profit.ro, ca răspuns la discuțiile recente din spațiul public, unde au fost vehiculate opinii și interpretări juridice referitoare la legalitatea și modalitatea de calcul a așa-numitei „taxe pe apa de ploaie”, respectiv serviciul de canalizare pentru apa meteorică, susținându-se că perceperea acestei taxe de către operatorii regionali de apă și canalizare ar fi lipsită de fundament legal sau chiar ilegală.

ANRSC arată însă că, prin serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înțelege, conform art. 3 Iit.a) din Legea nr. 241/2006, totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul acesteia, iar activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților este, potrivit art. 3 lit. c) din lege, o activitate distinctă ce face parte din serviciul de canalizare și a cărei contravaloare se suportă de toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, din unitatea administrativ-teritorială.

Pentru finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele: Finanțarea cheltuielilor de operare necesare funcționarii și exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. Totodată, potrivit art. 43 alin. (1) și (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale.

De asemenea, dispozițiile art. 31 alin. (9) și (12) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele:

(9) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligațiilor prevăzute la alin. (7) și (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz.

(12) Convențiile individuale vor cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată, în condominiu, a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz. ANRSC arată totodată că tariful pentru serviciul de canalizare se fundamentează pe baza costurilor tuturor activităților aferente acestui serviciu, prin raportare la cantitatea totală de apă uzată procesată, inclusiv apă meteorică, fapt pentru care apa pluvială se facturează la același tarif cu apele uzate menajere. Prestarea serviciului de canalizare, inclusiv a activităților sale componente, precum și contractarea acestuia cu utilizatorii trebuie sä se realizeze cu respectarea dispozițiilor legate mai sus amintite și cu respectarea legislației terțiare adoptate de ANRSC în executarea legii, respectiv a Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 și a Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007, prin care sunt stabilite raporturile dintre operator și utilizatori prin corelare la obligația acestuia de a asigura preluarea apelor uzate și meteorice la sistemul de canalizare.

În funcție de situațiile existente în unitățile administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice locale au posibilitatea să- aprobe unul din cele două moduri de determinare a cantităților de apă meteorice preluate în rețeaua de canalizare, specificate la art. 215 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007.

