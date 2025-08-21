În perioada 2015–2021, România a plătit din fonduri publice subvenții de aproximativ 464 milioane de lei, echivalentul a 93 milioane de euro, pentru conservarea unei singure specii de pasăre: gâsca cu gât roșu. Asta prin pachetul 7 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, care oferă fermierilor 250 de euro pe hectar/ pe an pentru menținerea terenurilor ca zone de hrănire a specie.

Programul continuă până în 2027, iar sumă totală estimate ar ajunge până la 200 milioane de euro.

Experții sunt de părere că măsura este costisitoare și dificil de justificat, sugerând că acești bani ar fi putut fi utilizați pentru nevoi sociale urgente: spitale, școli, centre pentru persoane în vârstă sau dezvoltarea infrastructurii.

Gâsca cu gât roșu este una dintre cele mai amenințate specii de gâște din lume, cu o populație în scădere dramatică.