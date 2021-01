Augustin Zegrean: "Legea privind majorarea pensiilor se întoarce în Parlament. Majorarea va fi, de fapt, o indexare cu rata inflației"

"Trebuie sa dezamagesc pe toata lumea astazi. Spune cineva astazi ca Curtea a decis astazi ca pensiile se majoreaza cu 40%. Nu a facut asta Curtea. Daca citim cu grija comunicatul o sa intelegem mai multe. Practic, legea care a fost azi analizat de Curtea Constitutionala a fost declarata neconstitutionala, asa ca se intaorce in Parlament si Parlamentul urmeaza sa o puna in acord cu decizia Curtii", a afirmat Zegrean.

El a explicat ca s-a ajuns aici dupa ce Legea 127/2018 prevedea intr-adevar ca de la 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie va creste cu 40% fata de cel existent in lege chiar si astazi. "In august 2020, Guvernul a dat o ordonanta de urgenta 135/2020 de rectificare bugetara prin care a stabilit cvaloarea punct de pensie de 1.442 de lei, respectiv doar 14%. Parlamentul a luat in dezbatere aceasta OUG si a scos din lege acest punct. Astazi CCR a declarat aceasta lege ca fiind neconstitutionala (...) Ea se intoarce in Parlament. Curtea spune ca in aceasta situatie nu mai exista niciun text legal care sa stabileasca punctul de pensie pentru ca aborgarea unei legi de abrogare nu readuce in vigoare o lege abrogata", spune Zgrean, care subliniaza ca, odata intoarsa legea, va fi posibila majorare doar cu rata inflatiei.

"Nu va fi nici 14%, nici 40%, ci doar o majorare cu rata inflatiei. Nu se mai iau in calcul nici cele 14 procente", aratat fostu presedinte al CCR.