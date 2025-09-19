Vor fi duse la audieri mai multe persoane, persoane care se află în spatele conturilor de pe rețelele de socializare, conturi care au instigat la ură și violență împotriva lui George Simion.

La cererea partidului AUR, va fi deschis un dosar penal.

Liderii AUR acuză că suveraniștii cresc în sodaje, iar acest fapt îi sperie pe opozanți. Ceilalți reprezentanți ai partidului AUR sunt îngrijorați și cer ca polițiștii să continue investigațiile și să-i cheme la audieri pe cei care sunt responsabili pentru aceste comentarii de pe rețelele de socializare, care au instigat la ură și la violență împotriva lui George Simion.

Conform surselor Realitatrea Plus, unele dintre conturile care au lăsat comentarii la o postare la adresa liderului AUR ar fi conturi cu nume false.

„În momentul acesta, cei care conduc România ar vrea ca noi să nu mai existăm. Ar vrea ca problema asta suveranistă, georgistă, auristă, să dispară din România. Sunt dispuși să facă orice pentru a ne duce în derizoriu, pentru a ne desființa, pentru a ne scoate înafara legii, pentru a ne aresta și, așa cum ați văzut în America, și nu doar în America, pentru a ne elimina fizic”, a spus George Simion.

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a spus: ”În primul rând nu vreau să cădem în capcana de a considera că românii fac astfel de gesturi. Cea ce se întâmplă astăzi este ceea ce s-a întâmplat și în America, acolo unde forțele globaliste au reușit prin ură, dezbinare ciclică să influențeze anumiți cetățeni mai slabi să facă astfel de gesturi. Cei care încearcă să programeze o parte din societate în această direcție sunt cei care conduc astăzi România. Ca și în cazul lui Donald Trump sau al lui Kirk, în realitate cei care ajung să fie executanți sunt doar instrumentele. Sunt persoane slabe care cad repede în această capcană a urii, a dezbinării și a fricii. Iar criminalii adevărați sunt cei pe care îi vedeți la televizor promovând ura față de partidul AUR din poziția de lideri supremi, dictatoriali ai țării. De aceea nu aș dori sa arunc o acuză asupra cuiva care poate a căzut în această capcană.

E vorba de o formă de fascism modern, asta se întâmplă. Sunt forțe care conduc astăzi România și care încearcă să își mențină controlul prin tot felul de inginerii sociale, manipulări, comasări, anulări, lucruri care nu au nicio treabă cu democrația din România, ci cu regimurile totalitare, cele pe care le-am văzut și în perioada interbelică. Și așa ceva nu este de dorit. Nu trebuie să ajungem la ură și la dezbinare, noi românii trebuie să fim împreună în fața acestor greutăți pe care clasa politică care astăzi conduce România le crează, și cred că trebuie să încercăm să facem mai mult ca și popor”, a spus Marius Lulea într-o intervenție la Realitatea Plus.

Un consilier local AUR din localitatea Balotești, județul Ilfov, reclamă că a fost amenințat, intimidat și agresat de primar și viceprimar după ce a avertizat că reparațiile autorităților la mansarda Școlii Gimnaziale nr. 2 nu sunt în conformitate cu legea. Incidentul a fost surprins pe înregistrare, iar consilierul a depus o sesizare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și plângeri la poliție și masa instanței.

Potrivit consilierului Mirel Tudorică, conflictul a avut loc pe 29 august, în urma unei ședințe a Consiliului Local, când a cerut explicații privind lucrările de la mansarda școlii. Acesta susține că, atunci când s-a deplasat la fața locului pentru a verifica lucrările, a fost confruntat de primar și viceprimar. Pe imaginile surprinse se aud amenințările la adresa consilierului “nu că te ameninț, te dezmembrez, îți arăt eu acuma (…) tu nu mă cunoști pe mine, mâncați-aș gura ta, uite așa te calc!”

”M-am dus acolo, a venit viceprimarul cu primarul și mi-au spus de ce filmezi acolo, că n-ai voie. Înregistrarea arată cum m-au amenințat. M-am prezentat la poliție a doua zi, am depus plângere penală și am solicitat eliberarea unui ordin de protecție de la tribunal”, a declarat consilierul local AUR.

Reprezentantul AUR a depus o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție, însă instanța a respins solicitarea, consilierul acuzând că probele video și audio care confirmau agresiunile nu au fost luate în considerare. „Toate probele erau, dar nu erau cele înregistrate audio-video. Mi-a venit și decizia acasă că nu-mi eliberează ordinul de protecție și am făcut recurs că nu mi-a luat în considerare probele", a spus Tudorică.

În apărarea edilului, avocații acestuia au susținut în instanță că acțiunile consilierului nu ar fi legitime, comparând comportamentul său cu cel al liderului AUR, George Simion, despre care au afirmat că „așa face, denigrează și distruge”.

Consilierul reclamă faptul că viceprimarul ar fi depus mărturie falsă: „Vicele a jurat strâmb pe Biblie acolo că va spune adevărul și, de fapt, el era de față cu noi și a spus că n-a auzit nimic, că nu știe nimic”.

