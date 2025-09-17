George Simion sună mobilizarea la IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Haideți să ne sprijiniți”

George Simion sună mobilizarea la IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu
Președintele AUR, George Simion, a făcut un apel public pe Facebook, invitând simpatizanții și susținătorii să se adune în această dimineață, de la ora 10:00, la sediul IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. 

„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot, veniți la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie să fim.

Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne”, a spus, într-un mesaj pe Facebook, George Simion.