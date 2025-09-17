„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot, veniți la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie să fim.

Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne”, a spus, într-un mesaj pe Facebook, George Simion.